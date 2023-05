In den kommenden Tagen wird unter anderem auch Regie-Legende Martin Scorsese (80) ausserhalb des Wettbewerbs sein neuestes Werk «Killers of the Flower Moon», mit Leonardo DiCaprio (48) in der Hauptrolle, präsentieren. In den Wettbewerb um die Goldene Palme treten 21 Filmproduktionen. Der deutsche Regisseur Wim Wenders (77) ist mit «Perfect Days» vertreten, Wes Anderson (54) mit seinem Ensemblefilm «Asteroid City», in dem unter anderem Tom Hanks (66), Scarlett Johansson (38) und Tilda Swinton (62) mitspielen.