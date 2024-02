Filmgeschichte erleben: Dalí-Ausstellung «Spellbound» in München

Dieses Jahr wäre Salvador Dalí (1904–1989) 120 und Alfred Hitchcock (1899–1980) 125 Jahre alt geworden. Vor rund 80 Jahren, auf der Höhe ihres Schaffens, arbeiteten die beiden für den Psychothriller «Spellbound» zusammen: Hitchcock beauftragte Dalí mit der Gestaltung einer Traumszene und die drei Minuten, in denen Gregory Peck (1916–2003) diese erlebt, wurden zu einer Kultszene Hollywoods, denn sie brachte den Surrealismus nach Hollywood. Nun ist das Szenenbild des Films, in dem auch Ingrid Bergmann (1915–1982) mitspielte, im Original in der alten Philharmonie in München zu sehen.