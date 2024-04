Filmpremiere: Zendaya verzaubert im Kleid mit Tennismotiv

Schauspielerin Zendaya (27) rockte einmal mehr einen roten Teppich, als sie am Mittwoch bei der Premiere ihres neuen Films «Challengers – Rivalen» in London über ebendiesen schritt. Zu der Veranstaltung im Odeon Luxe Leicester Square erschien die Stilikone in einem weissen schulter–, arm– und rückenfreien sowie bodenlangen Neckholderkleid mit hohem Beinschlitz.