Am vergangenen Wochenende stand eines der wohl ikonischsten Sammlerstücke der jüngeren Filmgeschichte zum Verkauf. Die auf Feuerwaffen spezialisierte Rock Island Auction Company aus dem US-Bundesstaat Illinois bot Han Solos Blaster aus dem «Star Wars»-Film «Episode IV - Eine neue Hoffnung» an. Letztendlich wurden für die Filmrequisite bei der Auktion am 27. August über eine Million US-Dollar geboten, wie das Auktionshaus selbst auf seiner Webseite bekannt gibt.