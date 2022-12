Filmtipps zum Jahreswechsel: Diese Streifen stimmen auf Silvester ein

«Four Rooms», Episodenkomödie, 1995

Vier Filme in einem? Noch dazu von Star-Regisseuren wie Quentin Tarantino (59)? Diesen Luxus bietet der flotte Episodenfilm «Four Rooms». Der Hotelpage Ted (Tim Roth, 61) interagiert dabei in einer Silvesternacht mit verschiedenen schrägen Gästen - und das an seinem ersten Arbeitstag. Mit dabei sind zahlreiche Hollywood-Stars wie Salma Hayek (56), Madonna (64) oder Tarantino höchstselbst, die den Pagen in den Wahnsinn treiben. Jedes Zimmer bietet eine eigene Handlung, die der Zuschauer aus Teds Sicht miterlebt. Das ist oft höchst skurril und zum Schreien komisch, auch wenn nicht jede Episode zündet.