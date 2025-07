Finale bei «Kampf der Realitystars»: Dieser Promi setzt sich durch

«Girls Pact» hält nicht lange

Doch noch ist Dennis nicht im Finale, es stehen noch Ausscheidungsrunden an. Für die erste bauen Produktionsmitarbeiter am Strand ein Telefon auf. Die Stars wissen gleich, was das bedeutet. In der letzten Staffel war der Promi, der nach dem Klingeln als erster abgehoben hatte, sicher in der nächsten Runde. Er durfte den Hörer an einen Kollegen seiner Wahl weiterreichen, der ebenfalls safe war. Der letzte war raus.