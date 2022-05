Finale der Champions League 2022: Live im TV und Stream mitfiebern

Details zur Übertragung des Champions-League-Endspiels

Das «sportstudio UEFA Champions League: FC Liverpool - Real Madrid» startet um 20:25 Uhr im ZDF. Zuschauerinnen und Zuschauer können wie gewohnt per TV oder Stream über die Mediathek einschalten. Moderator Jochen Breyer (39) empfängt als Experten Per Mertesacker (37) und Christoph Kramer (31); der Anpfiff ertönt um 21:00 Uhr. Kommentieren wird die Reporterlegende Béla Réthy (65). In der Halbzeitpause zeigt der Sender gegen 21:45 Uhr das «heute journal» mit Marietta Slomka (53) und im Anschluss an die Partie die Siegerehrung.