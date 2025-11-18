Finale im «Sommerhaus der Stars»: Dieses Paar setzt sich durch

Für die Anti–Silva–Allianz bleibt nur noch Sarah Joelle als unsichere Kantonistin. Die hatte schliesslich mal geschworen, ihre alte Freundin Stefanie nie zu nominieren. Obwohl sie sich in den letzten 25 Jahren kaum gesehen haben. Alle reden auf Sarah ein, doch die hat anderes im Kopf als taktische Überlegungen. Kurz vor dem Finale droht ihr und Ersin endgültig die emotionale Luft auszugehen. Sarah will darüber «auspacken», was für ein «Schweinehund» Ersin doch ist. Sie spielt mit dem Gedanken, kurz vor Schluss die Show zu verlassen.