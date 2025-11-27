Finale Staffel «Stranger Things»: Die Rückkehr des Netflix-Phänomens

Und genau diesen Eindruck erwecken jetzt die ersten zwei der neuen Episoden: Alle Hauptfiguren sind in Hawkins versammelt und nicht wie in Staffel vier noch überall in den USA und sogar Russland verteilt. Es geht mitten hinein in die Action und ins Upside Down. Die Heldinnen und Helden müssen von Beginn an schreckliche Schicksalsschläge verkraften. So sieht es ganz danach aus, als würde «Stranger Things» – im Gegensatz zu anderen Prestige–Serien wie etwa «Game of Thrones» – auch ein würdiges Ende auf den Bildschirm zaubern.