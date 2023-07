Finale Tour: Die Eagles verabschieden sich von der Bühne

Die offizielle Abschiedstour befinde sich derzeit noch in der Planungsphase, die Band teilte vorerst die ersten 13 Termine der Tournee in Nordamerika mit. Man wolle jedoch allen Fans die Möglichkeit geben, die Gruppe noch einmal live erleben zu können. Los gehen soll es demnach am 7. September im Madison Square Garden in New York. Laut eines Berichts des US-Branchenmagazins «Variety» werde erwartet, dass die Band noch mindestens bis 2025 auf Tour sein wird. Man wolle «so viele Shows in jedem Markt [spielen], wie das Publikum fordert».