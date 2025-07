Finale von «Bauer sucht Frau International»: Wer bleibt zusammen?

Bei Björn und Lea kann man noch nicht ganz Vollzug melden. Sie sind zwar in Kontakt, wollen die Angelegenheit aber ruhig angehen. Immerhin war Lea drei Wochen lang in Namibia. RTL schlägt Björn und Lea der Habenseite zu. Der Sender schreibt, dass sich in der Staffel so viele Herzen gefunden haben wie noch nie. Nach dem Skandal um den bereits verheirateten Schwindler aus Guatemala in der letzten Staffel kann RTL Erfolge dringend gebrauchen.