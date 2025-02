Finale zum ESC-Vorentscheid: Wer geht als Favorit ins Rennen?

Auf die Band folgt laut der Auswertung das Geschwister–Duo Abor & Tynna mit seinem Song «Baller». Das Lied gewann stark an Aufmerksamkeit und konnte seine Abrufzahlen binnen 24 Stunden um 350 Prozent erhöhen – ein Rekord unter den Vorentscheids–Acts. Dahinter reiht sich die Münchner Gruppe Cosby mit ihrem Beitrag «I'm Still Here» ein, gefolgt von Singer–Songwriterin Lyza («Lovers on Mars») und Moss Kena («Nothing Can Stop Love»). Julika («Empress»), Benjamin Braatz («Like You Love Me») und The Great Leslie («These Days») platzieren sich im Anschluss. Leonoras Beitrag «This Bliss» konnte aufgrund fehlendem Streamingangebot nicht für die Auswertung berücksichtigt werden.