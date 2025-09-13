Finaleinzug der deutschen Basketballer beschert RTL erneut Traumquoten

Auch das Überraschungsteam aus Finnland konnte den amtieren Basketball–Weltmeister am Freitagnachmittag nicht stoppen. Nach einem 98:86–Triumph steht das deutsche Nationalteam um Kapitän und Superstar Dennis Schröder (31) im Finale der FIBA EuroBasket 2025 und trifft dort auf die Türkei, die sich ebenfalls am Freitag deutlich gegen Griechenland durchsetzen konnte. Der Finaleinzug von Deutschland bescherte RTL – wie schon die Viertelfinal–Partie zuvor – beachtliche Quoten. Zeitweise verfolgten nach Angaben des Senders fast drei Millionen Zuschauer das Spiel, das bereits um 16:00 Uhr losgegangen war.