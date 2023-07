Finanzamt weitet Steuerermittlungen gegen Shakira aus

Darum geht es konkret in den Fällen der angeblichen Steuerhinterziehung

Beide Fälle werden vor Gericht in der Stadt Esplugues de Llobregat, wenige Kilometer nordöstlich vor den Toren Barcelonas, verhandelt. Die Staatsanwaltschaft behauptet in Bezug auf die ersten Fälle aus den Jahren 2012-2014, dass die Grammy-Gewinnerin mehr als die Hälfte dieses Zeitraums in Spanien verbracht hätte, obwohl ihr offizieller Wohnort die Bahamas gewesen seien. Somit wäre sie auch in Spanien verpflichtet gewesen, Steuern zu bezahlen. Shakira liess über ihre PR-Berater nur schmallippig verkünden, dass sie «immer im Einklang mit Gesetz und auf Anraten ihrer Finanzberater» gehandelt habe. Mittlerweile lebt Shakira in Miami im US-Bundesstaat Florida.