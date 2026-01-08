Finanzielle Selbstbestimmung: Sorgen um die Altersvorsorge wachsen

Junge Erwachsene mit besonders geringer Vorsorgezuversicht

Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt niedrige Zuversicht in die eigene Altersvorsorge – bei jungen Erwachsenen ist sie jedoch besonders ausgeprägt. Während 28 Prozent aller Befragten glauben, dass ihre staatliche, betriebliche und private Vorsorge ein finanziell selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen wird, liegt dieser Wert bei den 18– bis 29–Jährigen bei lediglich 21 Prozent. Rund ein Drittel dieser Altersgruppe gibt an, bereits zu spät mit der Altersvorsorge begonnen zu haben, obwohl viele erst am Anfang ihres Berufslebens stehen.