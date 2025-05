Finch will in keine Schubladen mehr gesteckt werden

Sie haben gehofft, in der Show auch für eigene Musik inspiriert zu werden. Hat das funktioniert?

Finch: Also es gibt eventuell ein paar Kooperationen mit den anderen. Aber hat es mich jetzt inspiriert? Ich habe in der letzten Zeit so wenig Inspiration, weil ich nur unterwegs war. Vielleicht muss ich mir die Sachen auch noch mal angucken, ich weiss nicht mehr alles. Wir haben an einem Abend so viele Songs performt – da hast du gar keine Zeit nachzudenken, ob irgendwas cool ist oder nicht.