Finn Springborn: «Nachhaltigkeit ist für uns Surfer ein Riesenthema»

Sie sind an der Ostsee aufgewachsen und leben aktuell in Dänemark, in Sachen Surfen blieb eigentlich nur die Wahl für das Kaltwassersurfen?

Finn Springborn: Ich komme gebürtig aus Flensburg – dort habe ich auch meine ganze Kindheit verbracht. An der Ostsee gibt es leider nur sehr selten Wellen und so blieb mir nichts anderes übrig, als an die Nordsee zu fahren. Während meiner Schulzeit war ich häufig auf Sylt und in Dänemark, dort stand ich dann auch das erste Mal auf dem Brett. Wenn man hier das ganze Jahr über surfen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich mit den Wassertemperaturen in den kalten Monaten abzufinden. Mir macht es nichts aus, ob ich in Boardshorts surfen gehe oder eben den dicken Wetsuit einpacke. Aber ich bin natürlich genauso gerne in wärmeren Regionen unterwegs und habe das Glück so flexibel zu sein, dass ich die meiste Zeit des Jahres unterwegs sein kann.