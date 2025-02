Finneas kündigt neue Tourtermine an - auch in Deutschland

Finneas kommt nach München

Am 29. April macht der Sänger Halt in Hamburg, am 2. Mai in Berlin und am 9. Mai in Köln. Alle drei Shows sind bereits ausverkauft. Neu dazu ist nun ein Konzert in München gekommen. Dort tritt Finneas am 8. Juli in der Tonhalle auf. Am 9. Juli spielt der achtfache Grammy–Gewinner und zweifache Oscar–Preisträger zudem eine Show im italienischen Gardone Riviera und am 16. Juli in der österreichischen Hauptstadt Wien.