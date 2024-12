Fiona Erdmann erwartet drittes Kind: Jetzt verrät sie das Geschlecht

Jetzt können sie endlich einen Namen aussuchen

In ihrem aktuellen Posting machte sie nochmal deutlich, wie besonders es für sie sei, wieder schwanger zu sein. «Ihr wisst ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich dieses Glück nochmal erleben darf. Ob Junge oder Mädchen ist für mich zweitrangig – beides ist ein riesiges Geschenk.» Sie sei voller Vorfreude und gespannt gewesen, was es wird. Da das Geheimnis nun gelüftet sei, stehe die Suche nach dem richtigen Namen für Kind Nummer drei an. Ihre beiden älteren Kinder heissen Neyla May und Leo Luan. Die Familie lebt hauptsächlich in Dubai.