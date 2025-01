«FireAid»-Benefizkonzert: Diese Superstars singen für Los Angeles

Weitere Stars sollen noch verkündet werden

Das Konzert findet am 30. Januar im kalifornischen Inglewood an zwei verschiedenen Veranstaltungsorten statt. Weitere Künstler und Gäste sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Der Kartenverkauf für das Megakonzert beginnt am Mittwoch, den 22. Januar. Verschiedene Streamingdienste werden die Show übertragen, heisst es. Die Kosten der Veranstaltung werden offenbar von den Los Angeles Clippers übernommen, die im Intuit Dome, einem der Veranstaltungsorte, spielen.