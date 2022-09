«Warum sollte ich es nicht machen? Es war eines der besten Dinge, die mir je passiert sind», erklärte Fillion zudem kürzlich im Podcast «Inside Of You with Michael Rosenbaum» auf ein mögliches Reboot oder eine Fortsetzung angesprochen. Dafür würde Fillion sofort erneut mit Whedon zusammenarbeiten, auch wenn der Regisseur in den vergangenen Jahren stark in der Kritik stand.