«Firestarter»: Stephen Kings Feuerkind ist nach über 40 Jahren zurück

Mit Regisseur Keith Thomas nimmt sich ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt der Filmbranche eines Klassikers der Horror-Literatur an. 1980, also über 40 Jahre ist es nun schon her, dass Stephen King (74) mit «Firestarter» die Geschichte des Mädchens Charlie veröffentlichte, das nur durch die Kraft ihrer Gedanken Gegenstände (und Menschen) in Brand stecken kann. Ab 12. Mai kommt die tragische Geschichte über eine Familie, die doch eigentlich nur in Frieden leben will, ins Kino - einmal mehr und unter brandaktuellen Vorzeichen.