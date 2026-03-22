Fit für die Welttournee: Harry Styles gönnt sich eine Infrarotsauna

Der Singer–Songwriter fügte hinzu: «Ich möchte erfüllt sein und ich möchte tolle Beziehungen zu Menschen haben. Ich möchte tolle Freundschaften mit Menschen haben. Ich möchte eine Familie. Ich möchte diese Dinge. Die Auszeit hat mir einfach ermöglicht, in mich zu gehen und zu sagen: ‹Okay, was muss ich tun, um Raum zu schaffen, damit diese Dinge geschehen können? Ich kann nicht einfach erwarten, dass sie mir einfach so passieren.›»