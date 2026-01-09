Fitness-Influencer Willi Whey: Mit viel Ehrgeiz zu «Let's Dance»

Der Content Creator Willi Whey (31) wurde als weiterer Kandidat für die neue «Let's Dance»–Staffel bestätigt. Er wolle in der Tanzshow seine Komfortzone verlassen, wie der Influencer in seinem Vorstellungsvideo erklärt. «Man kennt mich von Instagram, TikTok und der ein oder anderen Outdoor–Serie», lässt der 31–Jährige die «Let's Dance»–Fans zudem wissen.
Mit Sportlichkeit zum Erfolg?
Der Ex von Pamela Reif (29) war unter anderem in Knossis Show «Mission Unknown: Atlantik» zu sehen, boxte bei «The Ultimate Hype» und nahm an der angekündigten Joyn–Abenteuer–Doku «Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa» teil. Bei Instagram folgen ihm rund 2,1 Millionen Abonnenten.
«Normalerweise fahre ich mit meinem Motorrad durch den Dreck, schraube an meinem Truck oder erlebe irgendwelche Abenteuer, wo ich mit dem Kopf durch die Wand muss», erklärt Willi, der im Gegensatz dazu bei «Let's Dance» Fein– und Taktgefühl beweisen muss. Die Sache, die ihm in der Tanzshow wahrscheinlich am besten liege, sei der sportliche Aspekt, erklärt der Fitness– und Lifestyle–Influencer. Er sei ein sehr ehrgeiziger Typ und «deswegen bin ich überzeugt davon, dass ich im Training sehr schnell lernen werde und auch sehr schnell gut darin werde», gibt sich der Teilnehmer im RTL–Interview selbstbewusst. «Ich komme nicht dahin, um früh rauszufliegen.»
Zuletzt wurden «Ninja Warrior»–Sportler Joel Mattli und Tokio–Hotel–Schlagzeuger Gustav Schäfer als diesjährige «Let's Dance»–Kandidaten bestätigt. Zuvor verkündete RTL die Influencerin Vanessa Borck, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, No–Angels–Sängerin Nadja Benaissa, «GZSZ»–Star Jan Kittmann, Sängerin Anna–Carina Woitschack und Komiker sowie Schauspieler Simon Gosejohann als Mitglieder des Tanzshow–Casts für 2026.
Bisher hat der Sender noch nicht offiziell verkündet, wann es mit der 19. Staffel von «Let's Dance» losgeht.