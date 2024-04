Five Finger Death Punch: Knallharte Hommage an Rap-Legende DMX

Platin–Regen und Tour–Termine mit Metallica

Über mangelnden Erfolg können sich Five Finger Death Punch derzeit nicht beschweren. Vielmehr freut sich die Band über gleich drei neue Platinauszeichnungen in den USA für einige ihrer beliebtesten Veröffentlichungen, etwa für das 2015er Hit–Album «Got Your Six» oder das gemeinsam mit dem Queen–Gitarristen Brian May (76) und dem Blues–Rocker Kenny Wayne Shepherd (46) aufgenommene Cover–Stück «Blue On Black». Bereits 2023 absolvierten sie eine US–Stadiontournee an der Seite von Metallica, in diesem Jahr kommen auf ihrer ausgedehnten Europa–Tournee zwischen dem 23. Mai und 14. Juli weitere Stadion–Termine mit den Metal–Megastars dazu. Darüber hinaus stehen mehrere Headline–Arena–Shows mit den Metalcore–Kollegen von Ice Nine Kills und Auftritte bei ausgewählten grossen Festivals auf dem Programm. Hierzulande wird die Band am 26. Mai in München, am 03. Juni in Hannover, am 18. Juni in Frankfurt, am 25. Juni in Oberhausen, sowie am 11. Juli in Stuttgart live zu sehen sein.