Fix: Liam Neeson übernimmt Hauptrolle bei «Die nackte Kanone»-Reboot

Ausführender Produzent des Films wird Schauspieler und Filmemacher Seth MacFarlane (50) sein. Der «Family Guy»–Erfinder und Neeson arbeiteten unter anderem bereits in dem Comedy–Western «A Million Ways To Die In The West» zusammen. MacFarlane bestätigte bereits im Januar die Vorbereitungen an «Die nackte Kanone» und erklärte in einem Interview mit «Collider», dass die Drehbuchautoren Dan Gregor (39) und Doug Mand (42) einen «verdammt guten Job» gemacht hätten. Neeson bestätigte er damals jedoch noch nicht. Auf dem Regiestuhl wird der Filmemacher Akiva Schaffer (46), Mitglied der Comedy–Truppe The Lonely Island, Platz nehmen.