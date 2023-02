Fizz Free February: Das bringt der Verzicht auf Süssgetränke

Denn was viele nicht wissen: Süssgetränke haben massgeblichen Anteil an unserem Zuckerkonsum. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts Euromonitor International nehmen Deutsche durchschnittlich 26 Gramm Zucker pro Tag über Softdrinks zu sich. Die empfohlene Tagesdosis Zucker sollte laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. und dem WHO maximal zehn Prozent der gesamten Energiezufuhr betragen. Bei einem Energiebedarf von 2000 kcal pro Tag entspreche das 50 Gramm Zucker. Die Hälfte davon gelangt demzufolge durch Getränke in den Körper.