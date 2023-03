Die britische Sängerin FKA twigs (35) ist wieder verliebt. Wie die Künstlerin selbst via Instagram bekannt gab, ist sie mit dem Fotografen, Regisseur und Kameramann Jordan Hemingway liiert. Zu einem gemeinsamen Bild in einem Restaurant postete die Musikerin ausserdem ein Oben-ohne-Selfie ihres neuen Freundes, der darin seinen durchtrainierten Körper im Spiegel präsentiert. Seit einigen Tagen gab es bereits Spekulationen über einen neuen Partner an ihrer Seite.