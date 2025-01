Flammen-Inferno in L.A.: Dave Grohl kocht Chili für die Feuerwehr

Derzeit wüten grosse Brände in und um Los Angeles. Dave Grohl (56) verbrachte seinen Geburtstag damit, in dem Katastrophengebiet freiwillig Mahlzeiten für die Betroffenen und Hilfskräfte zu kochen. So teilte die Organisation «Feed the Streets» auf ihrem Instagram–Account mehrere Clips, in denen der Frontmann der Band Foo Fighters einen grossen Topf Chili umrührt und ausserdem einen Karren schiebt.