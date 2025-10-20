Flaute bei «Wer wird Millionär?»: Wann gab es den letzten Gewinner?

Daneben gab es drei Hauptgewinner in Sonderausgaben. Thorsten Fischer gewann 2014 in einem Special zum 15. Geburtstag der Show eine Million Euro. Dabei musste er aber aufgrund einer Sonderregel nur elf statt der üblichen 15 Fragen richtig beantworten. 2019 gewann Jan Stroh in der Spezialausgabe zum 20. Jubiläum die Million. Für diesen Anlass wurden ihm Fragen gestellt, die schon einmal bei «WWM» gespielt wurden. Für den Superfan Stroh, der fast alle Folgen auswendig kannte, kein Problem.