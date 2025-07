Fledermäuse, Drogen, Wahnsinn: Ozzy Osbournes legendärste Skandale

Der Tauben–Schock von 1981

Einer der bizarrsten Momente in Osbournes Karriere ereignete sich im März 1981 bei einem Meeting mit seiner Plattenfirma CBS. Was als herkömmlicher Termin zu Vertragsverhandlungen geplant war, endete im Chaos: Betrunken und frustriert über die Situation biss Ozzy einer lebenden Tauben vor den entsetzten Augen der Bosse den Kopf ab. Ursprünglich sollte er die Vögel als symbolische Geste fliegen lassen. Stattdessen wurde er umgehend des Gebäudes verwiesen, während der bizarre Vorfall schnell die Runde machte und seinen Ruf als «Prince of Darkness» schon damals zementierte. Übrigens: Der Vertrag zwischen CBS und Ozzy kam dennoch zustande.