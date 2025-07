Fleetwood-Mac-Comeback? So reagieren die Fans

Den Anfang machte vergangene Woche Stevie Nicks, als sie auf Instagram ein handgeschriebenes Zitat auf einer weissen Kachel teilte: «And if you go forward ...» – eine Zeile aus «Frozen Love», einem Song des Albums «Buckingham Nicks» von 1973. Nur rund 30 Minuten später veröffentlichte auch Lindsey Buckingham ein Posting mit den handgeschriebenen Worten «I'll meet you there.» Zuvor hatte der Dritte im Bunde, Mick Fleetwood, ein Video geteilt, in dem er «Frozen Love» hörte und den Song als «magisch – damals wie heute» bezeichnete.