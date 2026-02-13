Flex-Tarife: Energiekosten senken mit geringerem Risiko

Grundsätzlich steckt in dynamischen Tarifen grosses Potenzial. Denn Strom ist besonders günstig, wenn viel erneuerbare Energie verfügbar ist – und wer davon profitieren kann, spart. Für viele Haushalte stellt sich dabei jedoch die Frage, wie sich solche Preisvorteile nutzen lassen, ohne den Alltag nach schwankenden Börsenpreisen ausrichten zu müssen. Genau hier setzen flexible Tarifmodelle an. Sie eröffnen Einsparpotenziale für alle, die zum Beispiel Wallbox, Wärmepumpe oder Heimspeicher nutzen, ohne dass sie Preisspitzen ausgesetzt sind oder ihren Verbrauch selbst aktiv steuern müssen. Martin Endress, als Geschäftsführer bei Eon Energie Deutschland verantwortlich für das Kundengeschäft, bringt das Prinzip auf den Punkt: «Durch den flexiblen Einsatz ihrer Energiewende–Technologien können die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Stromkosten senken – ohne ihr Verhalten ändern zu müssen. Gleichzeitig können sie damit zur Netzentlastung sowie zu einem effizienteren und kostengünstigeren Energiesystem beitragen.»