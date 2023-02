«Absurd ekelhaftes Datingverhalten»

Einige Twitterer gingen weniger humorvoll an die Sache heran. Einen «Fucking Predator» bezeichnet eine Userin DiCaprio, ein «verdammtes Raubtier». Eine deutschsprachige Nutzerin vergleicht sein «absurd ekelhaftes Datingverhalten» mit der Altersspanne der Hauptfiguren von «The Last of Us». Pedro Pascal ist 47, seine Kollegin Bella Ramsey 19. Und sie bilden in der Serie kein Liebespaar, sondern eine Art Ersatzvater-Tochter-Verhältnis.