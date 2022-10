Florence Pugh sollte als junge Schauspielerin ihr «Gewicht» verändern

Die britische Schauspielerin Florence Pugh (26) zählt zu den absoluten Topstars der Filmbranche. Oscarnominiert für ihre Darstellung in Greta Gerwigs (39) «Little Women» (2020) sorgte sie jüngst neben Harry Styles (28) in «Don't Worry Darling» für Aufsehen, hat sich fest im Marvel-Universum etabliert und wird 2023 in der Fortsetzung von «Dune» zu sehen sein. Pugh enthüllte jetzt allerdings in einem Interview mit «The Telegraph», dass sich Produzenten zu Beginn ihrer Schauspiel-Karriere an verschiedenen Äusserlichkeiten störten und diese zu ändern versuchten.