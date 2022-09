Florence Pugh und Sebastian Stan für Marvels «Thunderbolts» bestätigt

«Thunderbolts» vereint eine Reihe bekannter Marvel-Figuren

Alle diese Darsteller verkörpern Figuren, die zuvor bereits in Marvel-Filmen und -Serien zu sehen waren. So spielt Pugh erneut Yelena Belova, die zuletzt in der Serie «Hawkeye» (2021) auftrat und davor in «Black Widow» (2021) ihr Debüt gab. Stan verkörpert den langjährigen Marvel-Charakter Bucky Barnes, auch bekannt als «Winter Soldier», der zuletzt in der Serie «The Falcon and the Winter Soldier» (2021) zu erleben war. Harbour spielt wieder den Red Guardian, eine Rolle, die er schon im Film «Black Widow» übernahm.