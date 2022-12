Florian David Fitz: «Ich will die Kinder ja mitbekommen»

«Das ist nicht das, was ich gerade möchte»

«Wenn ich einen Film mache und nicht nur das Buch schreibe, sondern auch den Dreh vorbereite und danach im Schneideraum sitze, vergehen mindestens zwei Jahre, in denen ich wenige Wochenenden freihabe», erklärt der Schauspieler weiter. «Das ist nicht das, was gerade geht und was ich gerade möchte. Ich will die Kinder ja mitbekommen.»