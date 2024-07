Florian David Fitz plant zum 50. Geburtstag eine «Bad Taste Party»

«Ich liebe ‹Bad Taste Partys›»

Was er über die bevorstehende 50 denkt, hat er während der Veranstaltung «BMW Oper für alle» am Wochenende in München «RTL» verraten. «Es ist mir wurscht», sagte er dem Kölner Privatsender kurz und knapp. Dennoch plant er offenbar eine grosse Party zum runden Anlass. Die Vorbereitungen scheinen schon recht weit fortgeschritten zu sein, Motto und Veranstaltungsort stehen bereits fest: «Ich liebe ‹Bad Taste Partys›, und deswegen müssen die auch immer in einer ganz schlimmen Location sein.» Der Ort sei so schlimm, dass er ihn eigentlich gar nicht nennen könne.