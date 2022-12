Florian David Fitz: Silvester mit Freunden abgebrochen

«Der grösste Luxus überhaupt»

Durch die kurzfristige Aktion ist Fitz seiner Freiheit bewusst geworden: «Ich kann diese erlernten Rituale einfach brechen. Es ist ganz allein meine Entscheidung, was ich an so einem Tag mache, und wenn ich Lust habe zu schlafen, während es um mich herum böllert und leuchtet, ist es der grösste Luxus überhaupt, diesem Impuls nachzugeben.» Fitz nennt es «die Emanzipation von Traditionen.»