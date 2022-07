Florian Silbereisen: Helene Fischers TV-Comeback wird «ein Höhepunkt»

Am Samstagabend steigt «Das grosse Schlagercomeback.2022» im Ersten. Florian Silbereisen (40) hat viele bekannte Stars zu Gast - unter anderem Schlagerkönigin Helene Fischer (37). Sie absolviert ihren ersten grossen TV-Auftritt des Jahres. «Ich freue mich so sehr, dass Helene wieder in meiner Show ist», sagt Silbereisen zur «Bild»-Zeitung. «Ich kann schon jetzt versprechen, dass ihr Auftritt ein Höhepunkt der Sendung sein wird.» Laut «Bild» wird Fischer fast eine halbe Stunde am Ende der Show füllen und neben ihrer neuen Single «Liebe ist ein Tanz» auch ein Medley ihrer grössten Hits zum Besten geben.