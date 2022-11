Florian Silbereisen holte Maria Höfl-Riesch zum «Traumschiff»

Beruflich sind Sie zwei- bis dreimal im Jahr auf einem Schiff. Was schätzen Sie am Leben auf hoher See und was sind für Sie persönlich die grossen Herausforderungen an Bord?

Höfl-Riesch: Es ist natürlich super abwechslungsreich. Diese Schiffe fahren wirklich tolle Routen. Ohne immer seine Sachen packen zu müssen, sieht man so viel von der Welt. Man kommt an Orte, die man nie bereist hätte. An den Tagen auf See kann man einfach relaxen und sich in die Sonne legen. Man schaut nur aufs Wasser, was auch seinen Charme hat. Auch die Ausflugstouren geniesse ich sehr. Ich habe in Madagaskar eine tolle Bike-Tour gemacht und Land und Leute kennengelernt, das war sehr spannend. Und das Essensangebot an Bord ist natürlich auch toll. (lacht)