Keine Details zu Programmformaten

Um was es in diesen Shows möglicherweise gehen könnte, liessen Sender und Sänger bisher allerdings offen. Auch auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news rückte ein Sprecher nicht mit weiteren Details heraus. Stattdessen hiess es: «Alles, was wir im Moment zum Thema sagen, steht in unserer Pressemitteilung.»