Florian Silbereisen und Kai Pflaume moderieren Goldene Henne

Der Startschuss ist gefallen: Die Nominierten für Deutschlands grössten Publikumspreis, die Goldene Henne 2025, stehen fest. Am 12. September wird vor rund 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Halle 1 der Leipziger Messe gefeiert, wer ihr Herz erobert hat. Die Preisverleihung wird ab 20:15 Uhr live in der ARD übertragen.