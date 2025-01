Florian Silbereisen und Thomas Anders erklimmen Chartspitze

ROSÉ & Bruno Mars rocken die Single–Charts

Besonders in den Single–Charts führte in den vergangenen Wochen kein Weg an altbekannten Weihnachts–Hits wie Mariah Careys (55) «All I Want For Christmas Is You» oder «Last Christmas» der britischen Pop–Band Wham! vorbei. Sie machten in den Vorwochen die Spitzenposition unter sich aus.