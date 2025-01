Florian Silbereisen: Verspäteter Start in TV-Pause

Mit einem emotionalen Moment verabschiedete sich Florian Silbereisen (43) am 11. Januar von seinem TV–Publikum in die wohlverdiente Show–Pause. Doch der Start in seine angekündigte Auszeit verlief nicht ganz nach Plan: Statt wie vorgesehen direkt nach Costa Rica zu den nächsten «Traumschiff»–Dreharbeiten zu fliegen, musste der Entertainer einen unerwarteten Umweg in Kauf nehmen.