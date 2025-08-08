Florian Silbereisen wünscht der Maus gute Besserung

In Sedlaczeks Abschiedsshow vor der Babypause war Silbereisen ebenfalls bereits dabei. Über ihren Ersatz war die Moderatorin im Interview mit spot on news voll des Lobes: «Florian ist ein toller Gastgeber und freut sich sehr auf seine Vertretungssendung. Das hat man von Anfang an gemerkt», sagte sie und fügte hinzu: «Er ist ein wahnsinnig netter Mensch, der mit viel Demut an diese Aufgabe herangeht – trotz seiner jahrelangen Erfahrung im Fernsehen. Das war toll zu sehen und bestärkt nochmal, dass er die absolut richtige Wahl war».