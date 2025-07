Florian Silbereisen: Zahnputz-Panne und Foto mit Angela Merkel

Zur Eröffnung der Richard–Wagner–Festspiele am Grünen Hügel hat sich am Freitag auch wieder die deutsche Politprominenz eingefunden. Mit dabei waren unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (69), Altkanzlerin Angela Merkel (71), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) sowie die frühere Grünen–Vorsitzende Ricarda Lang (31). Unter all den Politikerinnen und Politkern fand sich aber auch Florian Silbereisen (43) wieder.