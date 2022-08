Florian Weiss (45) hat geheiratet und erwartet mit seiner Frau Caroline ein Kind. Das hat der «Volle Kanne»-Moderator dem «Bunte»-Magazin verraten. Demnach fand die Hochzeit im engsten Familienkreis bereits Mitte Juli in Herrsching am Ammersee statt. Für das Paar sei «klar» gewesen, an einem bayerischen See zu heiraten, «da unsere Familien aus Ulm und Regensburg stammen», erzählt der 45-Jährige. Weiss schwärmt von dem «traumhaften Tag mit 28 Grad und nur Sonne».