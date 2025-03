«Flowers»: Miley Cyrus kann Plagiatsklage wohl nicht abwenden

Vorwurf: Miley Cyrus soll bei Bruno Mars abgekupfert haben

Im Kern geht es um den Vorwurf, dass «Flowers» eine unerlaubte «Nutzung» von Bruno Mars‹ (39) Hit «When I Was Your Man» aus dem Jahr 2013 darstelle. Tempo Music behauptet, einen Teil der Rechte an Mars› Song zu besitzen, nachdem diese von seinem Co–Autor Phil Lawrence erworben wurden. In der Klage fordert das Unternehmen Schadensersatz und eine gerichtliche Anordnung, die Cyrus die Reproduktion, Verbreitung oder öffentliche Aufführung des Songs verbieten würde.