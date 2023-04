«Flowers» von Miley Cyrus ist der meistgestreamte Song 2023

Insgesamt wurde bereits am 31. März 2023 - und damit so früh wie nie zuvor in einem Kalenderjahr - die sagenhafte Zahl von einer Billion Musik-Streams weltweit erreicht. Auf Platz zwei der weltweiten Streaming-Charts liegt «Kill Bill» von SZA (33) mit 885 Millionen Streams, gefolgt vom «Die For You»-Remix von The Weeknd (33) und Ariana Grande (29) mit 629 Millionen weltweiten Abrufen.